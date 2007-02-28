Ющенко привітав Мороза з днем народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА з днем народження.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму привітанні В.ЮЩЕНКО висловив повагу О.МОРОЗУ за “значний особистий внесок у розбудову української державності”.

«Вірю, що Ваші зусилля будуть спрямовані на утвердження в Україні справедливості, миру і злагоди. Цього очікує все наше суспільство», – наголосив у привітанні Президент України.

*** Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії України О.МОРОЗ народився 29 лютого 1944 року.