В Івано-Франківську свободівці не дали пройти «колоні працівників КДБ»

Сьогодні в Івано-Франківську члени Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» завадили проходженню колони центральною вулицею під прапорами Комуністичної партії та Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Свобода».

«Понад 300 націоналістів перекрили головну вулицю міста – вулицю Незалежності, якою мала пройти комуністична хода. Також свободівці провели мітинг проти комуністичної ідеології в Україні. В результаті колона під прапорами КПУ та Партії регіонів у супроводі правоохоронних органів змушена була вирушити обхідними маленькими вулицями», - зазначає прес-служба.

«Свободівці» тримали в руках гасла: «Стоп комунофашизм!», «Комуністів на смітник історії!», «Бандера і Шухевич – наші Герої!» та інші.

Виступаючи перед пікетувальниками, голова Івано-Франківської обласної організації ВО «Свобода» Олександр СИЧ в першу чергу привітав всіх жінок зі святом – Днем Матері.

«Для українців 9 травня – це день скорботи, оскільки у війні двох тоталітарних режимів наша земля втратила понад 20 мільйонів громадян… День нашої перемоги – це 24 серпня, коли постала українська держава», - зауважив О.СИЧ.

За його словами, «справжнім ветеранам сьогодні мало б бути щонайменше 83-85 років, натомість в цьому комуністичному марші хочуть пройти значно молодші люди – це ті працівники КГБ, які виселяли звідси наших дідів, нищили українську націю».

У прес-службі також наголосили, що ВО «Свобода» виступає за заборону комуністичної ідеології. «Сьогодні, своїми діями ми проводимо суд над більшовицькою ідеологією, щоб не допустити її переродження в майбутньому», - заявили організатори пікету.