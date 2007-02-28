Ющенко вважає, що Янукович веде небезпечну гру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розчарований, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виконав жодного положення Універсалу національної єдності.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю інформаційному агентству «Ассошіейтед Прес».

Президент ще раз наголосив, що єдиним правильним шляхом до стабільності в країні є консолідація влади, усіх політичних сил навколо ключових національних пріоритетів.

Уряд та його керівник мають бути, перш за все, стабілізуючим фактором у державі, відзначив В.ЮЩЕНКО. «Те, що до сьогоднішнього дня В.ЯНУКОВИЧЕМ не виконано жодне положення Універсалу (національної єдності), звичайно, мене розчаровує...Я переконаний, що першому, кому потрібен такий документ – це самому прем’єр-міністру. Але якщо інша думка у прем’єра, я можу про це лише жалкувати», – сказав Президент. На його переконання, «гра на політичних струнах» для керівника уряду «дуже небезпечна», оскільки він відповідає, перш за все, за економічний та соціальний стан країни. «Колись треба зайнятися і справою», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Серед головних тем розмови – внутрішньополітична ситуація в державі та шляхи її стабілізації, оцінка дій уряду, зовнішня політика в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Інтерв`ю вийде сьогодні.

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