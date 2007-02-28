Кисельов намилився у США слідом за Тимошенко

Найближчим часом група народних депутатів має намір відвідати США з метою перевірки інформації щодо нібито визнання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО американським судом співучасницею злочинів, скоєних колишнім прем’єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, до США вирушать депутати - члени однієї з тимчасових слідчих комісій Верховної Ради.

«Я думаю, що найближчим часом група депутатів з тимчасових слідчих комісій виїде у Вашингтон для перевірки інформації щодо ТИМОШЕНКО. Ми попросимо підтвердити або спростувати ці факти», - сказав він.

В.КИСЕЛЬОВ також нагадав, що нещодавно представники фракції Партії регіонів письмово звернулися до посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА з проханням дати офіційні документальні пояснення з цього питання.

Депутат наголосив, що досі відповіді не отримано, «й очікувати на її швидке надходження не доводиться».

В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що саме тому є намір відвідати США і з’ясувати, наскільки законно були списані борги з корпорації “Єдині енергетичні системи України” у розмірі 7,5 млрд. грн. «Я думаю, ми дозволимо собі прокатати декілька тисяч доларів, щоб повернути в Україну мільярди», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.