Ющенко і Яценюк проігнорували Комітет захисту України

Колишні кандидати у президенти Віктор ЮЩЕНКО і Арсеній ЯЦЕНЮК проігнорували установчі збори Народного комітету захисту України, які відкрилися о 10.00 у Спілці письменників України.

Як передає кореспондент УНІАН, від партії «Наша Україна» на засідання прибула Віра УЛЬЯНЧЕНКО, представника від «Фронту змін» на початку засідання не було.

Як повідомлялося, засідання оргкомітету Народного комітету захисту України відбулося ще 5 травня. У ньому взяли участь представники української інтелігенції, які виступили ініціаторами створення Комітету.

На сьогоднішні установчі збори Комітету були запрошені лідери усіх опозиційних партій, представлені у Верховній Раді, у тому числі В.ЮЩЕНКО і А.ЯЦЕНЮК.

Сьогодні на зборах Народного комітету захисту України присутні, зокрема, Юлія ТИМОШЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Анатолій МАТВІЄНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій КАРМАЗІН.