Ющенко нагадав Януковичу про службові обов`язки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагадує прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ про необхідність внесення до Верховної Ради програми діяльності уряду для її схвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН повідомив про те, що Президент надіслав відповідний лист прем`єр-міністру.

«Незважаючи на те, що уряд сформований вже понад 7 місяців, на розгляд Верховної Ради програма діяльності уряду не внесена», - сказав І.ПУКШИН.

Заступник глави Секретаріату уточнив, що схвалення програми діяльності в парламенті після формування уряду є інститутом інвеститури - «це механізм легітимності уряду», - підкреслив він.

І.ПУКШИН нагадав, що відповідно до ст. 114 Конституції України, прем`єр-міністр керує діяльністю уряду для виконання програми діяльності, схваленої парламентом. «На сьогодні така програма не направлена і не схвалена. На мій погляд, прийняті рішення уряду через відсутність схваленої ВР програми діяльності уряду викликають сумніви в їх легітимності», - вважає І.ПУКШИН.

За його словами, це не означає, що Президент і Секретаріат Президента вважає їх незаконним. За його словами, це лише викликає питання довіри до прийнятих рішень.

І.ПУКШИН також повідомив, що неподання урядом програми своєї діяльності в парламенті не має ніяких юридичних наслідків.