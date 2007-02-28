Ющенко не збирається торгуватися з Януковичем

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що Президент Віктор ЮЩЕНКО «ніколи не торгуватиметься з жодною політичною силою, у тому числі й з прем`єр-міністром щодо свого майбутнього».

Про це В.БАЛОГА заявив в інтерв`ю журналу «Главред».

В.БАЛОГА також нагадав, що Президент виступає проти обрання глави держави в парламенті. За його словами, В.ЮЩЕНКО «забезпечить незмінність конституційної традиції, і право кожного громадянина - обирати Президента прямим голосуванням».

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи будуть наступні президентські вибори всенародними, чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме Верховна Рада. «Якщо це буде проти волі Президента ЮЩЕНКО – а це значить дестабілізація ситуації – ми на це не підемо. А якщо Президент з цим погодиться і вважатиме, що потрібно змінити форму обрання Президента, можливо і термін збільшити – тоді це питання обговорюватиметься в коаліції і, можливо, це рішення буде прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

27 лютого на прес-конференції в Дніпропетровську сам В.ЮЩЕНКО заявив, що вважає безперспективною дискусію щодо обрання Президента Верховною Радою, і що наступні вибори Президента будуть всенародними.