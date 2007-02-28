Меркель поки не бачить перспектив вступу України в ЄС

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ поки що не бачить перспектив вступу України в Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за підсумками сьогоднішньої зустрічі в Берліні.

“Що стосується перспективи членства, пан ЯНУКОВИЧ дав зрозуміти, в чому полягають бажання України. Ми дали зрозуміти, що Євросоюз перебуває у стадії перетравлення розширення. І коли ми ведемо переговори про посилену угоду, це свідчить про те, що Україна посідає особливе місце у взаємовідносинах з ЄС. Я представила ситуацію, якою вона є. Наступний крок – це об`єднання зусиль щодо створення зони вільної торгівлі. Це розглядатиметься так само як прогрес», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що для України є дуже важливою підтримка Німеччини в процесі підписання посиленої угоди з ЄС на 10 років. «Для нас дуже важливо було відчуття ставлення до цього процесу Німеччини, і пані МЕРКЕЛЬ дала чіткі відповіді на ті питання, які нас хвилювали», - сказав український прем`єр.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що під час переговорів Україна одержала позитивні сигнали щодо перспективи членства в Євросоюзі. «Ми одержали сигнал, що двері ЄС є відчиненими для України. І це буде викладено в новій угоді на наступні 10 років», - сказав він.

Прем`єр відзначив, що Україна з розумінням ставиться до процесів, що відбуваються в ЄС у зв`язку з розширенням, а також вказав на необхідність підняти рівень життя громадян України до європейського.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, українська делегація одержала від канцлера ФРН запевнення, що Україна буде підтримана як у процесі вступу до Світової організації торгівлі, так і в процесі створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом (Німеччина зараз головує в ЄС).

В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Німеччині з офіційним візитом.