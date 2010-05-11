Коаліцію поповнили ще п'ять бютівців

Парламентська коаліція поповнилася новими народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, на пленарному засіданні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив, що до складу коаліції, згідно з особисто поданими заявами, увійшли народні депутати, які нещодавно були обрані до ВР за списком фракції Партії регіонів.

Зокрема, до складу коаліції увійшли Василь ДЕМЧИШИН, Орест МУЦ, Микола ГУМЕНЮК, Петро ЧУРКО, Сергій ГУСАРОВ, Сергій ВАСЮТІН, Олександр ЄГОРОВ, Вадим СТОЛАР, Володимир КОСТЯНТИНОВ, Юлія КОВАЛЕВСЬКА, Олександр КАСЯНЮК, Володимир ЗУБАНОВ.

Крім того, до складу коаліції увійшли депутати від БЮТ Олександр БУДЖЕРАК, Олег ГЕЙМАН, Валерій КАМЧАТНИЙ, Євген КОСТАНТИНОВ та Юрій КРУК.