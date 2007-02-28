Росія обнадіяла Порошенка

Російська сторона обіцяла повернутися до питання заборони на в’їзд в РФ народному депутату Петру ПОРОШЕНКУ і вивчити усі аспекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні на прес-конференції.

Він зауважив, що звернувся з проханням до російської сторони переглянути рішення про заборону на в’їзд П.ПОРОШЕНКУ у зв’язку з його невмотивованістю.

За словами В.ОГРИЗКА, під час зустрічі в МЗС Росії під час візиту до Москви 27 лютого для участі у засіданні підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ на території України він зазначив, що Україна заборонила в’їзд на свою територію деяким громадянам Росії у зв’язку з тим, що ними були вчинені конкретні дії або їхні висловлювання були такими, що суперечать інтересам національної безпеки України та інтересам розвитку українсько-російських відносин. «Ми наголосили, що на такі дії має бути адекватна реакція, і така реакція є абсолютно нормальною», - сказав він.

Як сказав В.ОГРИЗКО, українська сторона також звернулась з проханням, щоб посадовці Росії, які будуть відвідувати Україну, дотримувались норм і практики, яка існує в нормальних цивілізованих державах.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії пояснила заборону на в`їзд до Росії П.ПОРОШЕНКА недружньою акцією української сторони. "Відповідь ... приховується в існуючій порочній практиці, запровадженій українською стороною стосовно російських громадян, яким заборонено в`їзд в Україну", - йшлося в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії.

П.ПОРОШЕНКА, який 3 лютого чартерним рейсом прибув до Санкт-Петербурга з приватним візитом, не пустили на територію Росії.