Як Януковича в Німеччині приймали (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович сьогодні відвідує Федеральну Республіку Німеччину з одноденним офіційним візитом.

У програмі візиту прем`єра: участь у церемонії підписання Меморандуму про наміри між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і Deutsche Bank про співпрацю у сфері зміни клімату. Документом передбачається активізація співпраці у сфері зменшення викидів парникових газів і впровадження в Україні механізмів Кіотського протоколу. Зустріч із представниками ділових кіл Німеччини і Східного комітету німецької економіки, а також участь в міжнародній конференції «УКРАЇНА-ЄС: нові підходи». Офіційний обід з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На спільній (за підсумками зустрічі) прес-конференції Віктор Янукович підкреслив, що для України є дуже важливою підтримка Німеччини у процесі підписання посиленої угоди з ЄС на 10 років. «Для нас дуже важливо було відчуття ставлення до цього процесу Німеччини, і пані Меркель дала чіткі відповіді на ті питання, які нас хвилювали», - сказав український прем`єр.

Віктор Янукович підкреслив, що в ході переговорів Україна отримала позитивні сигнали щодо перспективи членства у Євросоюзі. «Ми одержали сигнал, що двері ЄС є відкритими для України. І це буде викладено в новій угоді на майбутні 10 років», - сказав він.

У свою чергу Ангела Меркель заявила, що поки не бачить перспектив вступу України до Європейського Союзу.

“Що стосується перспективи членства, пан Янукович дав зрозуміти, в чому полягають бажання України. Ми дали зрозуміти, що Євросоюз перебуває у стадії переварювання розширення. І коли ми ведемо переговори про посилену угоду, це говорить про те, що Україна займає особливе місце у взаєминах з ЄС. Я представила ситуацію, як є. Наступний крок – це об`єднання зусиль щодо створення зони вільної торгівлі. Це розглядатиметься так само як прогрес», - сказала А.Меркель.

Нагадаємо, що напередодні приїзду до Берліна українського прем`єр-міністра Президент в інтерв`ю газеті Financial Times Deutschland заявив, що, на його думку, європейські політики недостатньо підтримують прагнення Києва приєднатися до Європейського Союзу і НАТО. При цьому Президент підкреслив, що він як голова держави, згідно Конституції, керує зовнішньою політикою України. І Янукович, на переконання Ющенка, не має права самостійно формулювати позиції у міжнародних відносинах.