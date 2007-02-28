Тимошенко радить регіоналам шукати вкрадені шапки

Блок Юлії Тимошенко, у відповідь на ініціативу народного депутата України від Партії регіонів Василя Кисельова щодо відрядження делегації в Сполучені Штати Америки, де зараз відбувається візит Юлії Тимошенко, рекомендує Партії регіонів відправити спеціальну слідчу групу до міста Єнакієве Донецької області. Про це повідомляє прес-служба БЮТ.

"Мета діяльності цієї групи має полягати у вивченні обставин, за яких у деяких місцевих жителів та гостей міста всередині 70-х років за різних обставин зникали хутряні шапки. До складу групи рекомендовано включити відомих спеціалістів в галузі хутряного мистецтва зі складу партії. Можливо, за результатами роботи цієї групи, Партії регіонів трапиться нагода відзвітувати перед виборцями бодай про щось.

Партія регіонів, як ключова сила антикризової коаліції, та уряд, який очолює лідер цієї партії, несуть безпосередню відповідальність за глибоку соціально-економічну та політичну кризу в країні. Тому і Кисельову і його колегам по депутатському корпусу треба їздити не за кордон, а в міста та села України для того, щоб каятися і вибачатися перед людьми за ту шкоду, яку завдав клан Януковича країні та суспільству", - йдеться у повідомленні прес-служби БЮТ.