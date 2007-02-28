Огризко у Москві просунувся вперед

В.о. міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО відзначає певне просування у переговорному процесі з питань функціонування Чорноморського флоту РФ на території України і вважає необхідним динамізувати цей процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, підбиваючи підсумки чергового засідання Підкомісії з питань тимчасового перебування ЧФ РФ на території України, яке відбулося вчора в Москві.

«Є деяке просування вперед. Нам зараз потрібно динамізувати переговорний процес для того, щоб у найближчі місяці вийти на перші результати», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він повідомив, що під час засідання було погоджено міжурядову угоду про організацію і взаємодію при здійсненні інспекції у місцях тимчасової дислокації ЧФ РФ.

За його словами, залишилися незначні технічні деталі. Сторони домовилися до наступного засідання підкомісії, яке заплановано на травень у Києві, підготувати текст цієї угоди.

Також, повідомив в.о. міністра, Україна і Росія практично підійшли до завершення роботи над документом про використання радіочастотного ресурсу України Чорноморським флотом РФ.

Окрім цього, за словами В.ОГРИЗКА, є певний прогрес у виконанні ЧФ РФ правоохоронного законодавства України.

Також досягнуто певного прогресу у визначенні механізму інвентаризації державного майна, земельних ділянок, які знаходяться у тимчасовому використанні ЧФ РФ.

В.ОГРИЗКО відзначив, що практично узгоджено текст документу щодо механізму проведення цієї роботи, який передбачає кілька етапів. За його словами, російська сторона внесла пропозиції про необхідність узгодження базових принципів проведення цієї інвентаризації, що, на думку української сторони може уповільнити цей процес.

«На нашу думку, всі базові принципи задекларовані у трьох угодах, якими і визначено статус тимчасового перебування ЧФ на території України», - сказав в.о.міністра.

За словами В.ОГРИЗКА, сторони домовились у найближчі тижні обмінятися відповідними позиціями з цього приводу, і «якщо буде добра воля російської сторони», сторони зможуть перейти до початку процесу інвентаризації майна, яке орендується ЧФ РФ.

Він зазначив, що Україна готова провести інвентаризацію із завтрашнього дня і вже створила відповідні робочі групи спеціалістів. «На превеликий жаль, через те, що російські колеги почали розмову про філософію цього процесу, ми втратили півроку», - сказав в.о. міністра.

При цьому В.ОГРИЗКО зауважив, що якби процес інвентаризації почався завтра, то його можна було б провести впродовж 2-3 місяців. «Проблемою є політична воля і бажання завершити цей процес», - додав він.

Крім того, сторони домовилися у найближчі тижні обмінятися домовленостями щодо проекту угоди про спільне використання об’єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства у Чорному морі. В.ОГРИЗКО зазначив, що Україна і Росія мають укласти угоду про спільне використання п’яти об’єктів. «Українська сторона внесе пропозиції про концепцію такої угоди, яка б передбачала варіант спільного використання», - сказав він.

Також, за словами В.ОГРИЗКА, Україна пообіцяла внести пропозиції щодо повернення об’єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення Україні, як це передбачено національним законодавством у контексті реалізації плану дій між Україною і Росією на 2007-2008 роки. За його словами, йдеться про 35 таких об’єктів.

Також Україна внесла на розгляд російської сторони проекти угод про спрощений порядок припинення громадянства України або Росії особами з числа військовослужбовців ЧФ РФ або членів їх сімей.

Окрім цього, триває робота над угодою про юрисдикцію та надання правової допомоги у кримінальних справах. Україна внесла пропозиції зафіксувати у рамках цієї угоди чітке зобов’язання Росії не мати на території України судів, прокуратури та інших представництв правоохоронних органів, оскільки це суперечить Конституції і законодавству України.

В.ОГРИЗКО повідомив, що, за інформацією російської сторони, особливо складних випадків порушення законодавства Росії на території об’єктів, які орендуються ЧФ РФ, протягом минулого року зафіксовано не було. В основному це побутові інциденти, які не потребують постійної присутності правоохоронців російської сторони в місцях дислокації флоту.

Також, за словами В.ОГРИЗКА, впродовж місяця сторони обміняються пропозиціями про те, на яких об’єктах ЧФ РФ можуть бути вивішені російські прапори, а які об’єкти будуть позначені табличками.

«Мабуть, буде кілька великих військових об’єктів, де такі прапори буде дозволено вивішувати, на всіх інших будуть відповідним чином оформлені таблички з погодженим текстом», - сказав В.ОГРИЗКО.