БЮТ + КПУ + СПУ = коаліція в Кіровоградській міськраді

У Кіровоградській міській раді з метою створення більшості об’єднались депутати від фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Соціалістичної партії та Комуністичної партій.

Як передає кореспондент УНІАН, у заяві, розповсюдженій лідерами фракцій, учасники міжфракційного об’єднання прагнуть забезпечити легітимність дій міського голови Кіровограда. (Комуніст Володимир ПУЗАКОВ склав присягу і приступив до виконання обов’язків мера, незважаючи на постанову тервиборчкому про призначення повторних виборів - УНІАН).

Своїм першочерговим завданням депутати називають боротьбу проти привласнення комунального майна міста та соціальний захист громадян.

„Ми гарантуємо прийняття міською радою рішення про обгрунтовані та помірні тарифи на житлово-комунальні послуги. Наша мета – розірвання договорів оренди підприємств житлово-комунальної галузі та закріплення на них монополії міської ради”, - йдеться у заяві.

Також члени міжфракційного об’єднання розкритикували дії своїх політичних опонентів у міськраді, якими вони вважають фракції Партії регіонів, Народної партії, Ліберальної партії України та блоку „Наша Україна”. Їм учасники новоствореного об’єднання дорікають за порушення законодавства, погрози, виборчі фальсифікації, підкуп і “кулачне” право.

Під заявою підписались керівники фракцій у Кіровоградській міській раді Юрій ДАВИДОВ (БЮТ), Олена КОСТЕНКО (СПУ) та Анатолій КАТРЕНКО (КПУ).

У коментарі кореспонденту УНІАН Ю.ДАВИДОВ уточнив, що депутати не виключають можливості співпраці з фракцією блоку „Наша Україна”. „Нам доведеться налагоджувати контакт з депутатами цієї фракції. Вони дотримуються демократичних принципів, і ми будемо вести з ними переговори щодо участі в об’єднанні”, - підкреслив він.

У свою чергу, А.КАТРЕНКО зауважив, що угода про міжфракційне об’єднання діятиме до наступного скликання міської ради Кіровограда.

У складі Кіровоградської міськради нинішнього скликання працюють 76 депутатів. З них 32 входять до фракції БЮТ, 10 – фракції Партії регіонів, 9 – фракції блоку „Наша Україна”, 6 – фракції Ліберальної партії України, 5 – фракції Народної партії, 5 – фракції КПУ, 5 – фракції СПУ, 4 – позафракційні.