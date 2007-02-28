Лідер БЮТ нагадує про Маргарет Тетчер
"Коаліція боїться втратити владу... а, можливо, не треба боятися
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує на відсутності правових підстав для проведення дострокових виборів Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, коментуючи ініціативу представників коаліції подати до Верховної Ради законопроект про призначення на 30 вересня дострокових парламентських і президентських виборів.
“Вони проголошують цю ініціативу лише як протидію абсолютній реальній перспективі проведення дострокових парламентських виборів. А, отже, втрати коаліцією реальної влади”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, при цьому автори таких заяв чудово знають, що за ініціативою проведення дострокових виборів Президента нічого не стоїть. “Всьому світові відомо, що президентські вибори в Україні були справді демократичні, і жодна правова норма не вказує на можливість відміни їх результатів”, - нагадала лідер БЮТ. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона розуміє, наскільки коаліція боїться втратити владу, і для прикладу навела британський досвід. Лідер БЮТ нагадала, що свого часу прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет ТЕТЧЕР в аналогічній ситуацій ініціювала дострокові вибори, щоб переконатись, наскільки громадяни підтримують проголошені нею реформи.
“Отже, коаліції теж, можливо, не треба боятись. Вибори допоможуть розв’язати конфлікт”, - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.