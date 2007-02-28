Лідер БЮТ нагадує про Маргарет Тетчер

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує на відсутності правових підстав для проведення дострокових виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, коментуючи ініціативу представників коаліції подати до Верховної Ради законопроект про призначення на 30 вересня дострокових парламентських і президентських виборів.

“Вони проголошують цю ініціативу лише як протидію абсолютній реальній перспективі проведення дострокових парламентських виборів. А, отже, втрати коаліцією реальної влади”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, при цьому автори таких заяв чудово знають, що за ініціативою проведення дострокових виборів Президента нічого не стоїть. “Всьому світові відомо, що президентські вибори в Україні були справді демократичні, і жодна правова норма не вказує на можливість відміни їх результатів”, - нагадала лідер БЮТ. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона розуміє, наскільки коаліція боїться втратити владу, і для прикладу навела британський досвід. Лідер БЮТ нагадала, що свого часу прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет ТЕТЧЕР в аналогічній ситуацій ініціювала дострокові вибори, щоб переконатись, наскільки громадяни підтримують проголошені нею реформи.

“Отже, коаліції теж, можливо, не треба боятись. Вибори допоможуть розв’язати конфлікт”, - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.