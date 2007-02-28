Тимошенко про Лазаренка і ЦРУ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її візит до США красномовно спростовує провокації опонентів про “зв’язки з ЛАЗАРЕНКОМ” та ”підтримку ЦРУ”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в Центрі стратегічних и міжнародних досліджень у Вашингтоні, відповідаючи на запитання, чи немає в американських правоохоронців запитань до неї в контексті кримінальної справи, порушеної в США проти колишнього прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

“Мушу розчарувати тих, хто поширює такі чутки, що немає. Моя присутність тут, увага до цього візиту в США, кількість людей, які тут зібрались, красномовно це засвідчують”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. (У Центрі стратегічних и міжнародних досліджень виступ Ю.ТИМОШЕНКО прийшли послухати більш як 300 осіб, багато людей не змогли потрапити на цю зустріч - УНІАН).

Відповідаючи на запитання журналістів після виступу, чи не приїхала вона до США за “підтримки ЦРУ”, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Розповсюдження таких дурниць представниками Партії регіонів свідчить про рівень політичної культури цих людей”. За її словами, за цією логікою, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, який їздив до США у грудні минулого року, теж їздив шукати “підтримки ЦРУ”. “Цим людям треба пройти політичний лікбез”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.