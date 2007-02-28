Імперативний мандат потрібний ще 5-10 років

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає імперативний мандат за нинішніх умов ефективним інструментом для розвитку демократії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час виступу в Центрі стратегічних и міжнародних досліджень у Вашингтоні, коментуючи зауваження одного з експертів про те, що в світовій політиці імперативний мандат піддається серйозній критиці.

“Справді, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, - до імперативного мандату, якщо розглядати ситуацію безвідносно до політичної ситуації, можна висунути багато зауважень, але треба враховувати реалії українського політичного життя. В Україні немає політичних партій в класичному західному розумінні. Натомість є “лідерські” партії. Відтак, далеко не всі кадри в наших партіях є бездоганними”.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, в Україні практично зупинено боротьбу з корупцією. Тож існує безліч спокус для українських політиків, які виправдовують політичну переорієнтацію.

Відтак, імперативний мандат - чи не єдиний інструмент, завдяки якому можна запобігти нелогічним та безвідповідальним крокам депутатів, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, це не означає, що він буде потрібен завжди. Можливо, в Україні доцільно мати такий інструмент протягом 5-10 років. А потім потреба в ньому відпаде, як в інших країнах з усталеною демократією.