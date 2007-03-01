Янукович хоче, щоб Ющенко підійшов до нього конкретно

Прем`єр Віктор Янукович заявляє, що президент Віктор Ющенко не радився з ним, коли повторно вніс кандидатури Володимира Огризка й Віктора Короля на посади керівників МЗС і СБУ.

"Розмови в мене не було з президентом, із фракцією не було", - сказав Янукович журналістам після повернення з Берліна на питання, чи підтримає він повторно внесені кандидатури.

"Мені важко відповісти на це питання. Я говорю так, як це є", - додав Янукович.

Він нагадав, що раніше антикризова коаліція вирішила провалити кандидатури Огризка й Короля. "Рішення було ухвалено, принаймні, я іншого рішення не знаю", - сказав Янукович.

На питання про заяву Ющенка, що раніше Янукович підтримував кандидатуру Огризка, прем`єр відповів: "У нас була, я б сказав, як би загальна попередня розмова, ми обговорювали можливі варіанти. А взагалі, якщо ідеться про узгодження кандидатур, то до цього питання треба підходити конкретно".

На думку Януковича, питання відсутності в країні міністра закордонних справ "звичайно, треба вирішувати".

"Ми із президентом дуже давно вже не бачилися. Зустрінемося – обговоримо", - додав Янукович.

Як відомо, у середу Ющенко повторно вніс кандидатури Огризка й Короля для затвердження парламентом.

Українська правда