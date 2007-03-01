Ющенко говоритиме з Саакашвілі тет-а-тет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з дводенним офіційним візитом до Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що 1 березня у Тбілісі В.ЮЩЕНКО зустрінеться у форматі «віч-на-віч» з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ. Після чого під головуванням лідерів двох держав розпочнуться переговори у розширеному складі.

Після переговорів планується підписання низки міждержавних угод. Серед них – угода між Україною та Грузією про взаємно-правову охорону географічних позначень для вин, спиртових напоїв і мінеральних вод; угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про співробітництво у сфері підприємництва; угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності; угода між Кабінетом міністрів України і виконавчою владою Грузії про організацію та спільну експлуатацію міжнародного залізничо-поромного сполучення між портами Керч (Україна) та Поті/Батумі (Грузія).

Також планується підписати угоду між Україною та Грузією про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами Грузії, які постійно проживають в Україні, та громадянами України, які постійно проживають у Грузії, а також попередження випадків безгромадянства та подвійного громадянства.

Крім того, планується підписати меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії у сфері праці та соціального забезпечення.

Сьогодні ж В.ЮЩЕНКО зустрінеться з головою парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.

Заплановано також відвідання концерту Національного заслуженого академічного танцю ім. Вірського.

2 березня В.ЮЩЕНКО зустрінеться з прем`єр-міністром Грузії Зурабом НОГАЇДЕЛІ.

Планується участь глави Української держави у церемонії покладання квітів до Меморіалу героїв, які загинули у боротьбі за єдність Грузії. Також запланована участь в офіційній церемонії відкриття пам`ятника Тарасу Шевченку, нового приміщення школи ім. М. Грушевського, де викладання ведеться українською мовою.

Крім того, В.ЮЩЕНКО відвідає Музей радянської окупації.