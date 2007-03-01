Черновецький дасть 7 кілограмів золота на бані

Столична влада до 2010 року має намір відновити щонайменше три храми, зокрема, Дмитрівську, Стрітенську церкви, церкву Святого Іллі, а також дзвіницю Кирилівського монастиря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час відвідування Свято-Миколаївського собору Покровського монастиря, який є одним із п’яти храмів, що відновлюватиме столична влада.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ознайомився з ходом реставраційних робіт та пообіцяв настоятельниці Свято-Покровського монастиря ігумені КАЛІСФЕНІЇ подарувати на позолоту бань 7 кг золота за рахунок небюджетних коштів.

«Я подарую своє власне золото для того, щоб бані найвищого храму Києва були вкриті дещо більшим шаром золота, ніж планувалося», - сказав столичний мер.

Покровський монастир був заснований у 1889 році великою княгинею Олександрою Романовою. Свято-Миколаївський собор при монастирі збудовано у 1896-1911 роках київським архітектором Володимиром Ніколаєвим, і він є найвищим собором у Європі.

Проект відновлення дзвіниці та бань церкви розробив у 1994 році інститут «Укрпроектрестарація». У 2001 році було підписано розпорядження КМДА про проведення відповідних реставраційних робіт. Роботи розпочалися лише у серпні 2006 року.

Проект відновлення собору передбачає реставрацію його фасаду та 15 бань із позолоченими маківками і хрестами. Перші два хрести на соборі встановили 18 грудня 2006 року на День Святого Миколая. За два місяці 2007 року встановлено 5 хрестів. Повністю реставрацію планується завершити цього року до Дня Києва. Для цих робіт у бюджеті передбачено 20,6 млн. грн., з яких уже освоєно 13 млн. грн.