Янукович попередив Макуху про звільнення

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що в кожному регіоні практично 80% житлово-комунальних тарифів встановлені необґрунтовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

“Вдячний Генпрокуратурі і просив би продовжити перевірки (обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги в регіонах – УНІАН). Практично в кожному регіоні 80% тарифів встановлені необґрунтовано”, - сказав прем’єр-міністр.

За його словами, сьогодні між регіонами є “велика строкатість”, і не тільки в тарифах ЖКГ, що не йде на користь ні державі, ні людям. Прем’єр-міністр відзначив при цьому, що Міністерством економіки несвоєчасно була організована робота цінових інспекцій. “Я робив вам зауваження, Володимир Олексійович (міністр економіки В.МАКУХА - УНІАН), і ще раз хочу підкреслити, що ми найближчим часом зробимо висновки і стосовно працівників цінової інспекції, і стосовно вас особисто”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, ситуація і непорозуміння з тарифами переросла у протистояння на місцях. “Нам треба готувати розширене засідання уряду за участю всіх причетних сторін – місцевої влади, представників ЖКГ, Мінекономіки і Генпрокуратури”, - сказав він. При цьому прем’єр попросив першого віце-прем’єра – міністра фінансів Миколу АЗАРОВА спланувати це засідання найближчим часом. За словами В.ЯНУКОВИЧА, в ситуації необхідно розбиратись “з виїздом на місця”. Необґрунтоване підвищення тарифів - “це зло, яке ми зараз повинні викорінити”, наголосив прем’єр, додавши, що уряд однозначно буде на стороні людей.

Як підкреслив прем’єр-міністр, незважаючи на те, що законодавство передбачає, що тарифи в регіонах на ЖКГ формує місцева влада, “ми маємо зараз зайнятися ціновими інспекціями і займатись ціновою політикою в регіонах”.