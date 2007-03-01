Мороз переконує ПАРЄ, що кризи в нас немає

Парламентська Асамблея Ради Європи занепокоєна конституційною кризою в Україні. Про це співдоповідач Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами – членами Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН сказала під час зустрічі з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Х.СЕВЕРІНСЕН, “нас непокоїть конституційна криза в Україні, оскільки вона може завдати шкоди юридичній системі”.

Як повідомила журналістам прес-секретар голови ВР Вікторія ШВЕДОВА, О.МОРОЗ, у свою чергу, поінформував Х.СЕВЕРІНСЕН про перебіг конституційної реформи, наголосивши, що в Україні «немає ніякої конституційної кризи».

Він також зазначив, що парламент створив тимчасову спеціальну комісію відповідно до Конституції України і регламенту, яка готуватиме низку законопроектів про приведення у відповідність до Конституції України правових відносин в усіх сферах.

За словами голови ВР, процедура роботи цієї комісії передбачає залучення представників усіх зацікавлених сторін, в тому числі Секретаріату Президента, уряду і громадськості.

О.МОРОЗ також висловив сподівання, що «круглий стіл», який підтримується Президентом України, Верховною Радою і урядом, дозволить зняти «нашарування деструктивного змісту». Він зазначив, що через два-три місяці будуть зняті усі спекуляції навколо Конституції і ситуація нормалізується.

Крім того, О.МОРОЗ повідомив, що наразі відбувається приведення у відповідність до Конституції взаємовідносин у структурах влади. «Кінцева мета, яку ми ставимо перед собою, - це європейська модель управління зі збільшенням повноважень органів місцевого самоврядування», - наголосив голова ВР.