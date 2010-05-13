У ЄЦ кажуть, що влада знову лишає науку на голодному пайку
Оробець проаналізувала цифри
Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що влада знову лишає науку на “голодному пайку”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Урядові ініціативи, анонсовані як засіб масштабної підтримки вітчизняної науки, є сумним підтвердженням парадного стилю діяльності нової владної команди. Якщо цифри не брешуть, принаймні на рік відтепер можна забути про системність реформування і фінансування наукової сфери», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи заяви урядовців про початок масштабної програми науково-технічного розвитку в 2010 році.
За її словами, влада вкотре продемонструвала традиційний правовий нігілізм до фінансування науки і неприховану зневагу до невідкладних соціальних потреб науковців попри те, що відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» бюджетні асигнування на науку не можуть бути меншими за 1,7% валового внутрішнього продукту.
«За прогнозами Кабінету міністрів, обсяги ВВП в 2010 році мають скласти майже 950 мільярдів гривень. Відтак, на розвиток науки в поточному році уряд мав би виділити близько 16 мільярдів гривень. Натомість, в проекті держбюджету на 2010 рік на це передбачено лише 4,7 мільярдів, що більш як утричі менше законодавчо гарантованого мінімуму», – зауважила депутат.
Принагідно Л.ОРОБЕЦЬ звернула увагу на те, що сумарні витрати на утримання апарату Президента, уряду і парламенту порівняно з попереднім роком зросли на 22%, між тим, як асигнування на науку – лише на 14,3%. «Влада, як завжди, спершу переймається власними потребами, а потім під гаслами масштабних програм виділяє крихти для соціальних подачок і задобрювань», – підкреслила вона.
Депутат наголосила на необхідності проведення системних реформ у сфері науки. «Коли влада заявляє про масштабну програму розвитку, вона має починати не з дріб‘язкових рішень, а з комплексу системних заходів», – зазначила Л.ОРОБЕЦЬ.