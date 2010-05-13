У ЄЦ кажуть, що влада знову лишає науку на голодному пайку

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що влада знову лишає науку на “голодному пайку”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Урядові ініціативи, анонсовані як засіб масштабної підтримки вітчизняної науки, є сумним підтвердженням парадного стилю діяльності нової владної команди. Якщо цифри не брешуть, принаймні на рік відтепер можна забути про системність реформування і фінансування наукової сфери», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи заяви урядовців про початок масштабної програми науково-технічного розвитку в 2010 році.

За її словами, влада вкотре продемонструвала традиційний правовий нігілізм до фінансування науки і неприховану зневагу до невідкладних соціальних потреб науковців попри те, що відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» бюджетні асигнування на науку не можуть бути меншими за 1,7% валового внутрішнього продукту.

«За прогнозами Кабінету міністрів, обсяги ВВП в 2010 році мають скласти майже 950 мільярдів гривень. Відтак, на розвиток науки в поточному році уряд мав би виділити близько 16 мільярдів гривень. Натомість, в проекті держбюджету на 2010 рік на це передбачено лише 4,7 мільярдів, що більш як утричі менше законодавчо гарантованого мінімуму», – зауважила депутат.

Принагідно Л.ОРОБЕЦЬ звернула увагу на те, що сумарні витрати на утримання апарату Президента, уряду і парламенту порівняно з попереднім роком зросли на 22%, між тим, як асигнування на науку – лише на 14,3%. «Влада, як завжди, спершу переймається власними потребами, а потім під гаслами масштабних програм виділяє крихти для соціальних подачок і задобрювань», – підкреслила вона.

Депутат наголосила на необхідності проведення системних реформ у сфері науки. «Коли влада заявляє про масштабну програму розвитку, вона має починати не з дріб‘язкових рішень, а з комплексу системних заходів», – зазначила Л.ОРОБЕЦЬ.