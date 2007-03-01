Ющенко прибув у Грузію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО прибув з дводенним офіційним візитом до Грузії.

Як повідомляв УНІАН, планується, що під час візиту глава Української держави зустрінеться з вищими посадовцями Грузії, у тому числі з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ.

Крім того, заплановано підписання низки міжнародних угод, серед яких – угода про організацію і спільну експлуатацію поромної переправи Керч–Поті/Батумі, угода про співробітництво у сфері підприємництва, угода про використання та правовий захист географічних назв для вин, спиртних напоїв і мінеральної води.

У Тбілісі В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії відкриття пам`ятника Тарасу Шевченку. Президент також зустрінеться з українською діаспорою Грузії та відвідає школу ім. М. Грушевського, де викладання ведеться українською мовою.