Мадлен Олбрайт похвалила Юлію Тимошенко

Керівник Національного демократичного інституту (NDI), екс-Держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ позитивно оцінила об’єднання українських опозиційних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, вона заявила журналістам після зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО: «Я рада, що демократичні сили в Україні обєдналися” (на зустрічі, зокрема, йшлося про підписання домовленостей між БЮТ та «Нашою Україною» - УНІАН).

«Населення вашої країни гідне таких дій», - сказала М.ОЛБРАЙТ, висловивши сподівання, що це об’єднання буде тривким та міцним.

«Украина была, есть и будет», - сказала вона російською мовою журналістам.

Як повідомила журналістам після завершення зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО, М.ОЛБРАЙТ також позитивно оцінила дії опозиції, спрямовані на захист енергетичної незалежності України. Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що і надалі опозиція працюватиме у цьому напрямку.

Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалася у ході зустрічі можливість проведення дострокових парламентських виборів, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на зустрічі йшлося "про реальні кроки нового уряду, про реальні спроби консолідувати владу в руках однієї політичної команди". «Ми отримали надзвичайно позитивну підтримку об’єднанню демократичних сил. Власне, і дострокові вибори мають на меті консолідувати роботу демократичних сил – як до виборів, так і після них», - сказала вона.

За словами лідера БЮТ, у ході зустрічі також обговорювалися загрози для енергетичної безпеки України. "Думаю, що ми знайшли підтримку того, що демократія в Україні повинна розвиватися, європейський напрям України повинен бути незмінним", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання про те, чи йдеться про якусь матеріальну підтримку, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що йдеться, в першу чергу, "про аналітичну підтримку на рівні роботи групи NDI в Україні".