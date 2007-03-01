Грач обізвав Огризка русофобом

Народний депутат України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ зазначає, що в Конституції Автономної Республіки Крим сказано, що автономія має повне право на міжрегіональну співпрацю з іншими державами і на відкриття своїх представництв. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Л.ГРАЧА щодо недавніх висловлювань в.о. міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА на адресу парламентарія.

Як відзначає прес-служба Л.ГРАЧА, «Заява пана ОГРИЗКА про те, що відкриття представництва Криму в Москві суперечить законодавству України, викликає, щонайменше, здивування». При цьому прес-служба зазначає, що "перш ніж робити поспішні заяви про знання або незнання народним депутатом Л.ГРАЧЕМ законодавства України", в.о. міністра закордонних справ України слід було б ознайомитися з Конституцією АРК, законність положень якої юридично підтверджена рішенням Конституційного Суду України.

Як зазначається в коментарі Л.ГРАЧА, Кримська автономія згідно з Конституцією (ст. 18, ст.20) «має право на міжрегіональну співпрацю з іншими державами і на відкриття своїх представництв».

При цьому Л.ГРАЧ звинуватив В.ОГРИЗКА в русофобії. "У всій цій історії з гучними антикримськими заявами виконуючого обов`язки глави зовнішньополітичного відомства країни простежується в першу чергу його русофобський характер. Майже будь-яку подію, що стосується взаємовідносин України і Росії, Криму і Москви, в МЗС України готові перекручувати, інтерпретувати, перефразовувати, подавати під кутом міжнародних скандалів, - заявляє лідер кримських комуністів. - Така політика перебуває в повному відриві від суспільних настроїв, а тому вона є хибною і тупиковою".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого в.о. міністра закордонних справ В.ОГРИЗКО сказав, що відкриття представництва Криму в Росії, про яке заявляв нардеп Л.ГРАЧ, суперечить законодавству України. "Викликає здивування, що один з народних депутатів не зовсім знає чинне законодавство України, в якому чітко записано, що суб`єкти федерації іноземних держав не мають права відкривати свої представництва в Україні, так само не мають права відкривати свої представництва за межею області, АРК, тобто адміністративні суб`єкти, які є на території України", - сказав В.ОГРИЗКО. При цьому він відзначив, що регіональні представництва іноземних держав можуть бути лише у вигляді торгових місій.