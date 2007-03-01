Томенко вимагає чіткої логіки у контактах влади зі ЗМІ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО виступає за надання парламенту права на більш значний контроль за діяльністю державних інституцій, що працюють у сфері мас-медіа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу на тему «Проблеми удосконалення законодавчого забезпечення діяльності засобів масової інформації».

М.ТОМЕНКО наголосив, що парламент на сьогодні не має жодних механізмів впливу на медіа-ринок і ЗМІ. «Якщо парламент не може жодним чином реагувати на діяльність Нацради, Держкомтелерадіо та ряду інших інституцій, тоді виникає питання, навіщо парламент потрібен. Може, взагалі заборонити йому цією сферою займатися», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами заступника голови ВР, усі повинні чітко розуміти, що існує відповідальність перед парламентом усіх державних інституцій, які працюють у сфері медіа. «І ця відповідальність має бути адекватно прописана в законі», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також наголосив, що сьогодні непокоїть те, що допускаються незаплановані перевірки діяльності засобів масової інформації. «Треба мати чітку і зрозумілу логіку – за яких обставин інститути влади входять у контакт зі ЗМІ. Ми повинні знати правила гри і який наслідок може бути для ЗМІ внаслідок таких перевірок», - сказав М.ТОМЕНКО.