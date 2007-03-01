Янукович створив ще два міністерства

Уряд сьогодні на засіданні ухвалив рішення про створення Міністерства регіонального розвитку і будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

За його словами, при обговоренні необгрунтованого підвищення тарифів звучали «абсурдні ідеї» покласти встановлення тарифів на якусь одну комісію, наприклад, НКРЕ. На його думку, такий орган не зміг би здійснювати ефективне регулювання цієї сфери, оскільки в кожному регіоні своя специфіка і особливості. Наприклад, зазначив М.АЗАРОВ, якщо брати тарифи на холодну воду, то в одному регіоні місцевий бюджет може дотувати водоканал, в іншому водоканал може мати збитки, ще в якомусь регіоні витрати водоканалу можуть стовідсотково бути враховані в тарифі на воду. «Визначати тарифи на послуги ЖКГ з одного центру - нереально», - підкреслив М.АЗАРОВ.

За його даними, буде вироблена загальна методологія формування тарифів, яка буде зрозуміла населенню.

На запитання, чи може очолити одне з цих міністерств віце-прем`єр, міністр з питань будівництва архітектури і ЖКГ Володимир РИБАК, М.АЗАРОВ відповів: “Не знаю, де він там залишиться. Я думаю, у нього велике бажання залишитися чисто віце-прем`єром, мені так здається. Але це ми у нього запитаємо. Сьогодні ухвалене рішення тільки організаційне щодо створення цих двох міністерств”.

Довідка УНІАН. Зараз в Україні функціонує Міністерство будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства.