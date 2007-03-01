Наша Україна визнала Черновецького своєю помилкою

Партія “Наша Україна” заявляє, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повинен нести політичну відповідальність “за зраду інтересів киян”, і що його відставка є питанням часу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії "Наша Україна" щодо останніх висловлювань Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про те, що він пориває будь-які політичні відносини з «Нашою Україною».

“Неможливо розірвати те, чого вже давно не існує”, - зазначається з цього приводу у заяві. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ також нагадують, що 3 лютого Київська міська організація партії “НУ” ухвалила резолюцію про опозиційність до столичної влади.

“Перетворивши апарат Київської міської адміністрації на власний сімейний клан, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ безконтрольно взявся володарювати та “деребанити” землю та майно київської громади. А невмотивоване та карколомне завищення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і його поплічниками тарифів ще потребуватиме правової, кримінальної та психіатричної оцінки”, - йдеться у заяві “Нашої України”.

Автори документи наголошують, що партія вже давно перебуває в опозиції до “хижацької” політики господарювання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. “Ми визнаємо свою помилку, коли внесли його прізвище до списку виборчого блоку “Наша Україна”, - зазначається у заяві.

“Заявляємо, що такого горе-мера українська столиця ще не знала. За зраду інтересів киян він повинен понести політичну відповідальність”, - переконані у “Нашій Україні”.