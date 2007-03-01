Тимошенко в Америці домовляється про гарячу воду

США можуть надати Україні масштабну підтримку в соціальних проектах при реформуванні комунального сектора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам у Вашингтоні.

За її словами, вона мала зустріч з одним із керівників програми "Виклики тисячоліття", що працює в США. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, програма має унікальні за своїм обсягом фонди для соціальних програм у багатьох країнах світу. Лідер БЮТ висловила думку, що ця програма на грантовій основі могла б діяти і в Україні.

«Це може бути повномасштабна програма по переоснащенню, модернізації та реконструкції комунальних мереж в Україні», - сказала вона. Зокрема, це може стосуватись, за її словами, «теплопостачання та гарячої води». «Ми говорили, - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, - про можливість виділення грантів у великих обсягах, з тим, щоб при реформуванні комунального сектора в країні тягар цих реформ взяла на себе держава, а не люди, прості громадяни».

За її словами, «відразу після повернення до України ми починаємо створювати робочу групу під егідою Президента, з тим, щоб якнайшвидше започаткувати програму».

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що йдеться про «дуже серйозні кошти», для прикладу згадавши, що нещодавно таку програму було реалізовано в одній із африканських країн, значно меншої за Україну. «Йшлося про півмільярда доларів, отже в Україні це може бути ще масштабніший проект», - сказала вона.

Впродовж першого дня свого візиту до США Ю.ТИМОШЕНКО виступила у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, зустрілась з керівництвом Національного демократичного інституту, зокрема, з керівником НДІ, колишнім Державним секретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ, а також з президентом компанії Vanco Energy Company, яка працює в Україні, Джіном Ван ДАЙКОМ.