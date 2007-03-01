Чорновіл бачив, як плакала Тимошенко

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) вважає, що БЮТ підписав угоду про об`єднану опозицію з блоком «Нашої України» з метою розколоти його.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав, коментуючи відповідні угода між БЮТ і «Нашою Україною».

Депутат зазначив, що такий союз створюється вже не вперше, проте не зрозуміло, за що ці сили збираються боротися, оскільки власні інтереси цих сил не дуже-то й перетинаються. «Лише чітко заявлено, проти кого “дружитимуть” БЮТ і “Наша Україна”. Природно, проти антикризової коаліції. Щоб, як говорить Юлія ТИМОШЕНКО, її повалити», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

На його думку, жоден нормальний, довготривалий союз не може існувати на такій основі. «Якщо врахувати, що повалити нікого не вдасться, оскільки доведеться жити за Конституцією, то кінець цього опозиційного альянсу абсолютно прогнозований. Дуже скоро почнуться особисті образи, докори - ви обіцяли це зробити, але не зробили, давали зобов`язання, проте не виконали їх. Але головне - відбудеться конфлікт реальних інтересів», - вважає депутат.

Т.ЧОРНОВІЛ переконаний, що БЮТ прагне бути єдиною опозиційною силою.

«З БЮТ все ясно: Ю.ТИМОШЕНКО хоче придбати серйозну політичну вагу в державі. Вона не настільки примітивна, як багато хто думає про неї в "Нашій Україні", щоб зациклитися лише на одному варіанті - скиданні уряду В.ЯНУКОВИЧА», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

«Ю.ТИМОШЕНКО чудово розуміє, що це лише пропагандистський хід. Її основна мета - бути "намбер ван" в опозиції. Для цього потрібно позбутися проблеми, яка називається "Наша Україна"», - вважає депутат Партії регіонів.

На його думку, є два варіанти її вирішення: «перший: повністю поглинути "Нашу Україну", як це БЮТ зробив з партією "Реформи і порядок". По суті, Ю.ТИМОШЕНКО повністю інтегрувала Віктора ПИНЗЕНИКА з компанією, не давши навіть якихось серйозних обіцянок на майбутнє».

«Другий: стимулювати розкол фракції "Наша Україна" і "з`їсти" її по частинах. Наприклад, той же Народний рух вже поплив у бік БЮТ і, напевно, буде повністю ліквідований найближчим часом. Те ж відбудеться і з іншими структурами», - додав він.

Він вважає, що частину, що залишилася, підштовхнуть до приєднання до антикризової коаліції, наприклад, «групу Анатолія КІНАХА».

«Ще раз наголошую: розкол фракції "Наша Україна" цілком можливий. Інститут імперативного мандата, закріплений в Конституції, не передбачає ситуації, коли розпадається виборчий блок. Тому на базі "Нашої України" цілком можуть бути створені дві-три фракції. Це ніде не виписано, проте немає жодної законодавчої норми, яка б забороняла зробити подібний крок. Ну а тих, хто залишиться після розколу – назвемо їх умовно "любі друзі" - просто добити під кінець остаточно. Разом з Президентом, оскільки всі знають ціну її клятв вірності Віктору ЮЩЕНКУ», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

«Я дуже добре пам`ятаю історію взаємостосунків Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКА і, відверто кажучи, ніколи не повірю в її "велику любов". Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО - це жінка, яка ніколи не прощає. А В.ЮЩЕНКО неодноразово робив речі, які по відношенню до жінки в політиці, і не тільки в політиці, робити не можна», - сказав депутат.

«Коли Ю.ТИМОШЕНКО зняли з посади віце-прем`єра, він присягався, що ніколи не підпише відповідне представлення, але підписав заднім числом. Потім в день її арешту приєднався до знаменитої "заяви трьох". А коли він її публічно принизив в 2002 році під час спікеріади? Я бачив, як вона плакала. Таке ніколи не прощається. Її мета сьогодні - стати першою в опозиції і другою в державі. Після прем`єр-міністра…», - додав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого БЮТ і “Наша Україна” підписали угоду про Об`єднану опозицію. Документ підписали лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО і голова ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА.