Симоненко придумав нову назву для коаліції

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що парламентська коаліція має називатись коаліцією “Розвитку і прогресу”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

“Я буду задоволений, якщо ми якомога скоріше змінимо назву нашої коаліції з антикризової, наприклад, на коаліцію “Розвитку і прогресу”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, з ухваленням Програми соціально-економічного розвитку країни на період до 2011 року, в розробці якої брали участь представники всіх політичних сил, що створили антикризову парламентську коаліцію, “буде завершено перший, саме антикризовий етап нашої діяльності”.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що за цей час спільними зусиллями уряду та антикризової коаліції була відновлена керованість державою, наведено порядок у бюджетній сфері, вирішені питання щодо подолання енергетичної кризи, яка виникла через недбалу і непрофесійну політику “помаранчевих” сил, здійснено необхідні кроки до налагодження взаєморозуміння і співпраці між КМУ і місцевими органами влади, намітилася позитивна динаміка соціально-економічних перетворень.

На переконання П.СИМОНЕНКА, конкретні і дійові пропозиції комуністів “суттєво підвищили ефективність роботи парламентської коаліції та Уряду, стали у нагоді при вирішенні багатьох проблем в інтересах людей, сприяли подоланню критичних кризових явищ у державі та суспільстві”..

Водночас П.СИМОНЕНКО наголосив, що нові перспективи вимагають більш тісної співпраці партнерів по коаліції. Також, на його думку, “слід чекати приєднання до коаліції тих, хто в силу різних обставин ще не долучився до наших лав”. Що стосується назви коаліції, то вона, за словами П.СИМОНЕНКА, має відповідати тим завданням, які стоять перед державою.