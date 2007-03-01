Наша Україна: уряд руйнує систему державного управління

Фракція «Наша Україна» заявляє, що нормотворча діяльність уряду Віктора ЯНУКОВИЧА все більше виходить за межі права, завдає шкоди інтересам громадян та руйнує систему державного управління.

Про це йдеться у заяві фракції “Наша Україна”, переданій агентству УНІАН.

“Наша Україна” наголошує, що постановою №83 від 31 січня 2007 року Кабінет Міністрів встановив, що місцевим громадам, у яких населення і бюджетні установи сплатили за газ менше 90 відсотків від належних сум, не буде в повному обсязі перераховуватися дотація вирівнювання. Такі місцеві громади отримають кошти з державного бюджету лише у грудні, коли використати їх буде практично неможливо. У фракції “Наша Україна” вважають, що таким рішенням уряд фактично блокує надання цих коштів усім місцевим громадам, зважаючи на те, що рівень оплати газу населенням України у січні становив 51 відсоток, а бюджетними організаціями – 41 відсоток.

“Уряд не може не розуміти, що ні громадяни, ні бюджетні установи просто не можуть довести рівень платежів до 90 відсотків, бо саме Кабінет Міністрів уже зробив усе, щоб у них не було для цього коштів. Чим платити за газ бюджетним установам, якщо уряд не надає місцевим бюджетам достатніх коштів для оплати енергоносіїв, а тепер ще й хоче відібрати дотацію вирівнювання? І як, на думку уряду, місцева влада має «вибивати» гроші у стареньких бабусь або у дитячих садочків?”, - йдеться у заяві.

У “Нашій Україні” вважають, що наслідком такої політики стане невиконання місцевих бюджетів і банкрутство комунальних підприємств. Члени фракції також звертають увагу на те, що дотації вирівнювання встановлені для кожного міста чи району законом про державний бюджет, і уряд не має права піддавати їх ревізії. Дії уряду в “Нашій Україні” розцінюють як пряме порушення конституційних прав громадян та бюджетного законодавства.

Автори заяви також наголошують, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО став на захист конституційних прав громадян і у відповідності з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України 23 лютого скасував постанову уряду №83. Одночасно Президент звернувся у Конституційний Суд з проханням визнати цю постанову неконституційною.

“Зважаючи на неодноразові спроби уряду не виконувати укази Президента, видані у чіткій відповідності з Конституцією, фракція «Наша Україна» наголошує – постанову №83 скасовано, і дотація вирівнювання має надходити місцевим громадам у повному обсязі. Відтепер будь-які спроби уряду привласнити чи притримати кошти місцевих бюджетів будуть розглядатися не інакше, як порушення Конституції та законів”, - заявляє “Наша Україна”.

Члени фракції “Наша Україна” зазначають, що Україні не потрібен уряд, який постійно порушує законодавство і права громадян. “Якщо урядовці і правляча коаліція в Верховній Раді не здатні цього зрозуміти, їх на дострокових парламентських виборах виправить український народ”, - наголошують в “Нашій Україні”.