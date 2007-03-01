Балога радить регіоналам прочитати хоча б одну книжку

Ініціатори дострокових і одночасних виборів Верховної Ради та Президента України, оголосивши цю дивовижну з точки зору права ідею, добровільно виставили себе на посміховисько. Про це заявив Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, коментуючи оголошення про підготовку відповідного законопроекту народного депутата від Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на думку В.БАЛОГИ, «це ілюстрація правового невігластва у стані «регіоналів», що має спонукати партійне керівництво організувати курси конституційного лікнепу для своїх підлеглих».

Водночас, Глава Секретаріату Президента вказав на чіткі норми Основного Закону, які регламентують порядок проведення дострокових парламентських і президентських виборів. «Зокрема, це положення про те, що позачергові вибори до Верховної Ради призначає саме Глава держави, і ніхто інший. Більше того, і парламент не може саморозпуститися або призначити власні дострокові вибори. Тобто, законотворче соло депутата КИСЕЛЬОВА є ні чим іншим, як навмисною дезорієнтацією суспільства», – наголосив В.БАЛОГА.

На думку Глави Секретаріату, оголошення про намір винести на розгляд Верховної Ради законопроект про одночасні парламентські та президентські вибори “продиктовано прагненням стати відомим за будь-яку ціну”. “Ще донедавна народний депутат КИСЕЛЬОВ не був помічений в якійсь серйозній парламентській активності. Висунувши абсурдну, але гучну ідею, він тільки здійняв інформаційне шумовиння. Це піарний фальстарт», – вважає В.БАЛОГА.

Усім авторам ідеї провести у вересні вибори Верховної Ради і Президента України В.БАЛОГА порекомендував «прочитати, принаймні, одну книжку – Конституцію. Це хоча б убезпечить надміру рвучких політиків від народного глузування».