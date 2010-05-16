Тягнибоківці хочуть зіпсувати вояж Медведєву
Захід має відбутися на Софійській площі
ВО "Свобода" проведе 17 травня акцію протесту проти "зрадницької антиукраїнської політики режиму Януковича".
Захід, який "Свобода" організовує спільно з іншими національно-патріотичними організаціями, має відбутися о 12:00 на Софійській площі в Києві, повідомляє прес-служба ВО.
"Свобода" закликає усіх українських патріотів долучитися до протесту і не допустити підписання у рамках візиту президента РФ Дмитра Мєдвєдєва нових зрадницьких угод", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 15 травня Окружний адмінсуд Києва заборонив Київській міській організації ВО "Свобода" та партії "За Україну" проведення масових заходів у Києві 17 травня.
Зокрема, заборонено проводити акції на вулиці Банковій, Хрещатику, Майдані Незалежності, Арсенальній площі та Контрактовій площі.