Тягнибоківці хочуть зіпсувати вояж Медведєву

ВО "Свобода" проведе 17 травня акцію протесту проти "зрадницької антиукраїнської політики режиму Януковича".

Захід, який "Свобода" організовує спільно з іншими національно-патріотичними організаціями, має відбутися о 12:00 на Софійській площі в Києві, повідомляє прес-служба ВО.

"Свобода" закликає усіх українських патріотів долучитися до протесту і не допустити підписання у рамках візиту президента РФ Дмитра Мєдвєдєва нових зрадницьких угод", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 15 травня Окружний адмінсуд Києва заборонив Київській міській організації ВО "Свобода" та партії "За Україну" проведення масових заходів у Києві 17 травня.

Зокрема, заборонено проводити акції на вулиці Банковій, Хрещатику, Майдані Незалежності, Арсенальній площі та Контрактовій площі.

Українська правда