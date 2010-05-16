Кириленко не збирається сидіти склавши руки

Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що для якісних політичних зрушень в Україні національна демократія потребує нової якості, до якої партія «Наша Україна» вже не досягне.

Про це В.КИРИЛЕНКО заявив в інтерв’ю УНІАН під час перебування у Чернівцях, де він взяв участь в установчій конференції обласної організації партії “За Україну!”.

«В силу багатьох обставин, я нічого поганого не буду говорити про «Нашу Україну». Але хочу сказати – національна демократія потребує нової якості. І такої нової якості партія «Наша Україна» вже не виконає. Це означає, що виникла нова пропозиція, яка втілюється у нову партію «За Україну!», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Водночас, він категорично відкинув тезу про те, що відбувається так званий «політичний ребрендинг» «Нашої України» під новою назвою.

«Наша партія – це не політичний проект, бо я взагалі не прихильник політичних проектів. Я прихильник ідейного єднання людей. Тому у моїй справі буде менше політичних технологій, а більше ідейної щирості та ідеологічної готовності відстоювати свої цінності. На цьому ґрунті ми готовимо нове національно-демократичне середовище. Ви бачите, що всі проекти – не тривалі, як правило, дуже технологічні і спрямовані лише на завоювання влади. В будь-якому випадку потрібно змінювати курс країни, а це не лише питання отримання влади. Це ще й питання зміни поглядів наших співвітчизників на багато речей», - заявив лідер «За Україну!».

Відповідаючи на запитання, чи намагається він вдихнути у нову партію те, що на сьогодні втратила «Наша Україна» - дух Майдану та народну підтримку, В.КИРИЛЕНКО зазначив: «Це у тому ж числі. Я тут не вирізняю «Нашу Україну», бо цей дух втратили багато діючих національно-демократичних партій. І вони також потребують певної модернізації. Але далеко не всі з них на цю модернізацію здатні. Це означає те, що люди будуть шукати інші середовища, які активні, але для них не знайомі».

Політик вважає у нинішніх умовах «своїм обов’язком» популяризувати нове середовище для патріотів, залучаючи до своїх лав нових людей.

«Сидіти, склавши руки, чекаючи, коли хтось там реформується, чи не реформується – я просто не маю часу», - додав він.

Щодо складного процесу єднання політиків, національно-демократичних партій та громадських організацій в єдину опозицію, то, на думку В.КИРИЛЕНКА «тут немає великої проблеми».

«Це тимчасові ускладнення. Все одно процес іде в одному напрямку. Рано чи пізно, всі будуть максимально консолідовані і будуть діяти разом. У мене, наприклад, немає жодних заперечень щодо будь-якої фігури, яка хоче очолити об’єднану опозицію чи будь-якої політичної сили, яка готова боротися проти теперішнього режиму. Я готовий і все роблю для об’єднання зусиль, щоб вдаватися до спільних дій. Це завдання номер один. Інше завдання, теж не менш важливе, це творення форми, яка задовольнить усіх. Думаю, що найближчим часом це все виникне і вся опозиція координуватиме свою діяльність», - підкреслив лідер партії «За Україну!».