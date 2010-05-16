Янукович висловив співчуття народам, які зазнали терору

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює співчуття всім народам, що зазнали терору тоталітарних режимів.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті глави держави зверненні Президента України до українського народу в День пам`яті жертв політичних репресій.

“Сьогодні скорботний для України день. Ми вшановуємо пам`ять мільйонів наших співвітчизників, які стали жертвами тоталітарного режиму. Ми згадуємо кожного, хто був знищений каральною системою, став в`язнем ГУЛАГу, був позбавлений рідної домівки і висланий на чужину”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У зверненні підкреслюється, що в 30-40-х роках XX століття Україна зазнала важких втрат. “Сталінська репресивна машина винищувала усіх, хто намагався протистояти їй. Жертвою міг стати будь-хто – селянин чи інтелігент, вчитель чи інженер, робітник чи вчений”, - зауважив Президент України і додав: “Це був час зневіри, відчаю та безнадії. Найкращою шаною тим, хто загинув, має бути пам`ять та молитва, а тим, хто пережив страшні роки – повсякденна турбота про них”.

“Ми висловлюємо співчуття усім народам, які зазнали терору тоталітарних режимів. Хай наша спільна пам`ять стане запорукою тому, щоб ніколи не повторилися подібні трагедії”, - наголосив Президент у своєму зверненні.