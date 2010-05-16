БЮТ: американці не мають права перевіряти Тимошенко

Компанія Trout Cacheris, PLLC, яка має провести аудит діяльності попереднього уряду, не має права займатися аудиторською діяльністю в Україні.

Про це заявив БЮТівець Сергій Власенко, повідомляє "Дзеркало тижня".

"Цей вибір викликає багато запитань. По-перше, навіщо для аудиту обрано юридичну, а не аудиторську компанію? Це два абсолютно різних види діяльності, хоча зовні вони схожі", - сказав він.

"Це те ж саме, коли б для проведення ремонтних робіт у Кабміні найняли юристів", - вважає Власенко.

За словами БЮТівця, "закон чітко прописує вимогу про наявність сертифіката Аудиторської палати України для проведення аудиту в Україні і легалізації - внесення до реєстру".

"Чому не запросили для цього компанію з "великої четвірки" світових аудиторів - PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young або KPMG, - авторитетні висновки яких були б сприйняті з довірою", - зазначив Власенко.

Також, на його думку, залучення компанії Kroll до аудиту коштів держбюджету є нераціональним, оскільки правові підстави для діяльності приватного детективного агентства в Україні відсутні.

"Крім того, у детективів відсутній допуск до інформації із спеціальним статусом, а це не тільки державна таємниця, але і комерційна - будь-які контракти і особливо - кредитові", - пише видання.

Українська правда