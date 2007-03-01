Волинські вояки УПА отримають адресну грошову допомогу

Волинські ветерани УПА отримають від місцевої влади адресну грошову допомогу у межах 650 грн. Крім того, у бюджеті області цього року передбачено 127 тис. грн. на лікування та оздоровлення учасників національно-визвольних змагань. (На сьогодні в області проживає 619 ветеранів УПА – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час другого засідання оргкомітету з підготовки і відзначення в області 65-ї річниці Української повстанської армії також було запропоновано віднайти кошти, у тому числі за сприяння Світового ювілейного комітету, який вже працює в Києві, на видання 4-го тому дослідження волинського науковця Володимира Дмитрика "Вони боролися за волю України", брошур малого формату для учнівської та студентської молоді.

Крім того, оргкомітет передбачає винести на сесію обласної ради, яка відбудеться 6 березня, пропозицію визнати 2007 рік Роком УПА на Волині.

Також оргкомітет має намір запропонувати депутатам облради звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією присвоїти Роману Шухевичу звання Героя України.