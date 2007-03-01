Мер Чернівців закликає владу і опозицію об’єднатися

Міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК переконаний, що у ситуації, яка склалася з житлово-комунальними тарифами у державі, „Президент, уряд, Верховна Рада та опозиція мають не шукати крайнього, а об’єднати зусилля для вироблення та реалізації дієвої програми реформування ЖКГ, забезпечення населення якісними комунальними послугами”. Про це мер міста заявив на сесії Чернівецької міської ради, яка на пропозицію фракції БЮТ створила комісію з перевірки доцільності підвищення комунальних тарифів у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ФЕДОРУК вважає, що таку позицію підтримають мери всіх українських міст, незалежно від їх партійної приналежності та політичних симпатій.

На його думку, „житлово-комунальне господарство, яке десятки років було заручником політики і не отримувало належні кошти для розвитку, нині перебуває на грані загибелі”. А нинішня ситуація у ЖКГ, на переконання М.ФЕДОРУКА, фактично, стала “питанням номер один державної безпеки”.

Водночас М.ФЕДОРУК наголошує, що, запроваджуючи економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, держава повинна забезпечити виплати адресної соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян.

М.ФЕДОРУК також переконаний, що Чернівці можуть стати добрим прикладом того, „як не потрібно політизувати економічні проблеми, які потребують комплексного вирішення”. За його словами, у населення поступово формується усвідомлення того, що дешеві тарифи вигідні лише багатим.

Довідка УНІАН. Нинішнього позапартійного голову Чернівців М.ФЕДОРУКА, який на виборах 2006 року році вчетверте поспіль став мером міста, активно підтримав БЮТ. З 60 депутатських мандатів у міській раді 23 належить цій політичній силі, 14 – „Нашій Україні”, 11 – Партій регіонів, 5 - СДПУ(о), по три - СПУ та „Віче”.