У Плоцьку очікують на приїзд Ющенка

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з його польським колегою Лєхом КАЧИНСЬКИМ заплановано провести 7 березня у місті Плоцьк.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за офіційним повідомлення канцелярії Президента Польщі, основною темою зустрічі буде енергетична співпраця, зокрема питання щодо трубопроводу Одеса-Броди. Передбачається, що президенти відвідають резиденцію польського нафтоконцерну "Орлен" у Плоцьку.

Також повідомляється, що В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ планують обговорити спільну організацію чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

В.ЮЩЕНКО перебував у Польщі з візитом у травні минулого року. Тоді головною темою переговорів також була енергетична співпраця, а також підтримка Польщею проєвропейськoї політики Києва.