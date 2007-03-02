Ющенко відвідає Музей радянської окупації

Сьогодні - другий день офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Грузії.

Як повідомляв УНІАН, згідно плану візиту, сьогодні повинна відбутися зустріч В.Ющенка з прем`єр-міністром Грузії Зурабом НОГАЇДЕЛІ.

Крім того, планується участь глави Української держави в церемонії покладання квітів до Меморіалу героїв, які загинули у боротьбі за єдність Грузії. Також запланована участь в офіційній церемонії відкриття пам`ятника Тарасу Шевченку, нового приміщення школи ім. М.Грушевського, де викладання ведеться українською мовою.

Крім того, В.Ющенко планує відвідати Музей радянської окупації.

Як повідомлялося, вчора в рамках цього візиту Президент України В.Ющенко і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ підписали угоди між Україною і Грузією про взаємну правову охорону географічних позначень для вин, спиртних напоїв і мінеральних вод.

Також Президенти України і Грузії провели спільну прес-конференцію.

Крім того, Президент України В.Ющенко разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відвідав Тбіліський академічний театр опери і балету імені Захара Паліашвілі.