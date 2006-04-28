ЄС видворятиме нелегалів літаками

Міністри внутрішніх справ країн - членів ЄС на вчорашньому засіданні вирішили організувати додаткові чартерні авіарейси для видворення нелегальних мігрантів, повідомляє Reuters.

За даними Єврокомісії, щороку з ЄС видворяються близько 200 тис. мігрантів, удвічі більша кількість залишаються на нелегальному становищі.

Чартерні рейси організовуватимуться спільними зусиллями, повідомив прес-секретар єврокомісара з юстиції Франко ФРАТТІНІ. За його словами, це допоможе заощаджувати кошти при видворенні мігрантів з декількох європейських держав в одну третю країну.

На виконання цієї програми виділяється 15 млн. євро.