ЄС видворятиме нелегалів літаками
09:08, 28 квітня 2006Політика
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на це виділяється 15 млн. євро
Міністри внутрішніх справ країн - членів ЄС на вчорашньому засіданні вирішили організувати додаткові чартерні авіарейси для видворення нелегальних мігрантів, повідомляє Reuters.
За даними Єврокомісії, щороку з ЄС видворяються близько 200 тис. мігрантів, удвічі більша кількість залишаються на нелегальному становищі.
Чартерні рейси організовуватимуться спільними зусиллями, повідомив прес-секретар єврокомісара з юстиції Франко ФРАТТІНІ. За його словами, це допоможе заощаджувати кошти при видворенні мігрантів з декількох європейських держав в одну третю країну.
На виконання цієї програми виділяється 15 млн. євро.
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