Янукович полетів до Одеси
09:21, 02 березня 2007Політика
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Запланована прес-конференція
Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочою поїздкою в Одеську область.
Як повідомляв УНІАН, у ході поїздки прем’єр планує ознайомитися з роботою селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.
Також В.ЯНУКОВИЧ відвідає Одеський морський торговельний порт та проведе зустріч з членами ученої ради Одеської національної юридичної академії.
О 16.30 запланована прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА, яка пройде у залі засідань облдержадміністрації.
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