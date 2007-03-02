Янукович полетів до Одеси

09:21, 02 березня 2007
Політика
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Запланована прес-конференція

Виктор ЯнуковичПрем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочою поїздкою в Одеську область.

Як повідомляв УНІАН, у ході поїздки прем’єр планує ознайомитися з роботою селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.

Також В.ЯНУКОВИЧ відвідає Одеський морський торговельний порт та проведе зустріч з членами ученої ради Одеської національної юридичної академії.

О 16.30 запланована прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА, яка пройде у залі засідань облдержадміністрації.

 

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