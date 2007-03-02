Луценко обіцяє привести в Київ сотні тисяч людей

Екс-керівник Міністерства внутрішніх справ, лідер громадського руху Народна самооборона Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє докласти максимум зусиль, щоб привести в Київ «сотні тисяч людей».

Про це він заявив вчора в ефірі програми «Я так думаю» телеканалу «1 + 1».

«Я зроблю все, щоб стільки людей, скільки захоче, сотні тисяч прийшли під стіни наших політиків, які забули про людей, і нагадали – одні обіцяли єдність демократичних сил, інші обіцяли покращення нашого життя вже сьогодні, то треба відповідати за свої обіцянки», заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що не закликає до дострокових виборів негайно. «Я виступаю за те, щоб спочатку ми прийняли нову Конституцію, яку більше не буде перетягувати, як канат, кожна новообрана влада. І після цього, абсолютно очевидно, провели вибори…», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».

27 січня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що після створення регіональних осередків „Народної самооборони” навесні заплановано провести “Марш справедливості” на Київ. Він розповів, що для обговорення організації Маршу справедливості зустрічався з представниками усіх політичних сил, крім Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій.