Ющенко тішиться, що ниточок все більше

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна і Грузія через деякий час стануть повноправними членами Європейського Союзу і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на відкритті пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку у Тбілісі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україну і Грузію пов’язують дружні партнерські відносини, і це не лише спільна історія, а й майбутнє. «Більш знаковим є те, що нас поєднує майбутнє», - сказав він і додав, що дві країни пройшли тернистий шлях до своєї свободи і незалежності. І багато проблем, які існують в країнах, пов’язані саме з прагненням України і Грузії до незалежності і демократії, вважає глава Української держави. Він висловив переконання, що у державах буде встановлено європейські стандарти життя, і пройде небагато часу, коли Україна і Грузія набудуть повноправного членства в євроатлантичних структурах.

«З кожним днем нас все більше ниточок порозуміння пов’язує з європейською спільнотою», - сказав Президент України.