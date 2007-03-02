Соратник Мороза погрожує Ющенку введенням військ

Антикризова коаліція не виконуватиме указ про розпуск Верховної Ради у разі підписання його Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це в інтерв’ю газеті “День”(№38 від 2 березня) заявив народний депутат, член фракції СПУ Василь ВОЛГА.

“Ми виконувати ніякого указу про розпуск парламенту не будемо”, - сказав він. Народний депутат наголосив, що у випадку появи такого указу “всі центральні органи виконавчої влади беруться під жорстку охорону військами МВС”. “Війська МВС відпрацюють відповідно до Конституції, зберігаючи громадський спокій і конституційний порядок у країні”, - сказав В.ВОЛГА.

Крім того, за словами народного депутата, після такого указу буде прийнято термінове рішення Верховної Ради про те, що парламент не визнає легітимними укази глави держави. При цьому соціаліст наголосив, що про такий сценарій, “можливо, іншими словами, говорили і Микола АЗАРОВ, і Раїса БОГАТИРЬОВА, і прем`єр, і голова Верховної Ради”.

За словами В.ВОЛГИ, антикризова коаліція має інформацію, що на Західній Україні готуються прийняти рішення не підпорядковуватися Києву та ввести в себе пряме президентське правління. “Якщо ЮЩЕНКО на це піде, то ми з вами матимемо дві країни рівно через два тижні. Але я переконаний, що Віктор ЮЩЕНКО на це не піде, і ми знайдемо компроміс”, - сказав він. Народний депутат також висловив сумнів, що В.ЮЩЕНКО “реально взяв собі за мету дестабілізацію ситуації в країні”.