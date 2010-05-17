Медведєв і Янукович про Чорне море, піратів, наркотики і екологію

Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ виступають за розширення співпраці між Чорноморським флотом Росії і Військово-морськими силами України.

Про це говориться в заяві з питань безпеки в Чорноморському регіоні, прийнятій сьогодні в Києві главами двох держав, повідомляє прес-служба Кремля.

«Сторони виступають на користь розширення взаємовигідної співпраці між Чорноморським флотом Російської Федерації і Військово-Морськими силами Збройних сил України», - наголошується в заяві.

Президенти двох країн надають важливе значення взаємодії своїх військово-морських сил, разом із взаємодією військово-морських сил інших чорноморських держав, у рамках Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії «Блексіфор», операції «Чорноморська гармонія», а також багатосторонніх ініціатив з боротьби з тероризмом і піратством в Середземному морі та інших акваторіях світового океану.

Також Президенти, виходячи з реалій цього регіону, домовилися активно розвивати двосторонній діалог і консультації з питань безпеки в Чорноморському регіоні і вітають участь в цьому процесі всіх зацікавлених держав регіону.

Крім цього, сторони висловили готовність до продовження поглиблених консультацій з основних міжнародних проблем, що стосуються ситуації в галузі безпеки в Чорноморському регіоні, а також до проведення в міру потреби консультацій в рамках ООН, в інших міжнародних і регіональних організаціях і форумах.

Глави держав висловлюють прихильність повному виконанню узгоджених заходів зміцнення довіри на Чорному морі, розглядаючи їх як важливий елемент безпеки в регіоні.

Водночас сторони продовжать активну співпраця з метою протидії загрозам з боку міжнародного тероризму і транснаціональної організованої злочинності, зокрема таким, як незаконний оборот наркотиків і зброї.

У заяві також говориться, що сторони просуватимуть взаємодію на користь боротьби з незаконним промислом і контрабандою морепродуктів, вважаючи корисними робочі контакти з цих питань між відповідними зацікавленими відомствами і службами.

Крім цього, Україна і РФ розвиватимуть співпрацю між відомствами, що забезпечують підтримку безпеки на морі, а також удосконалюватимуть обмін інформацією з питань забезпечення безпеки мореплавства в Чорноморському регіоні.

У документі зазначається, що сторони спільно працюватимуть і над посиленням екологічної безпеки Чорного моря.

«Сторони продовжуватимуть сприяти підвищенню ефективності багатосторонньої діяльності Організації чорноморського економічного співробітництва і на цій основі зміцненню сприятливого політичного і ділового клімату, довіри і стабільності в Чорноморському регіоні», - говориться в заяві В.ЯНУКОВИЧА і Д.МЕДВЕДЄВА.