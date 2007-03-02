Кириленко проведе брифінг

Сьогодні о 12.00 у Верховній Раді відбудеться брифінг керівника фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, тема брифінгу - “Соціальна політика уряду – загроза для громадян”. Брифінг відбудеться за адресою: вул. Садова, 3, кім. 604. Акредитація представників ЗМІ обов’язкова. Телефон 206-60-77. Акредитація завершується об 11.00.

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