Луценко знає, що система Кучми своїх не здає

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує, що найближчим часом будуть закриті всі кримінальні справи та припинений розшук осіб, які займали високі посади за часів Президента Леоніда КУЧМИ.

Таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив в ефірі “5 каналу”.

“Я впевнений, що по черзі будуть зняті всі справи посадовців або розшук посадовців, які займали високі посади за часів КУЧМИ. Бо система КУЧМИ відновлюється, і своїх не повинна здавати", - сказав він.

Зокрема, екс-керівник МВС прогнозує, що будуть закриті кримінальні справи проти 1800 посадових осіб, стосовно яких правоохоронними органами були знайдені докази і існують підозри щодо їх причетності до розкрадання державного майна. “Просто питання, хто перший добіжить і зробить відповідні дії в генеральному могильнику України або в судах”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО

Коментуючи рішення про припинення дії постанови про розшук екс-керівника Державного управління справами Ігоря БАКАЯ, екс-міністр висловив думку, що це пов’язано з бездіяльністю представників Генпрокуратури.

Він нагадав, що кілька місяців тому представники I.БАКАЯ звернулися до українських судів з клопотанням про припинення постанови щодо розшуку їх клієнта. "При абсолютно очевидній бездіяльності прокуратури, які не захищали висунуті ними ж звинувачення на основі зібраних нами матеріалів, таке рішення було прийнято. БАКАЙ добився того щоб він був знятий з міжнародного розшуку. ", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він висловив сумніви, що І.БАКАЙ найближчим часом буде домагатися розгляду звинувачень по суті. “Він отримав паспорт Росії, і, мені здається, не дуже хоче їхати в Україну. Але дуже хоче їхати в Африку на полювання”, - додав екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в.о. керівника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні підтвердив, що ЦНБІ зняло з міжнародного розшуку колишнього керівника Державного управління справами при Президенті України Л.КУЧМІ Ігоря БАКАЯ і колишнього заступника голову СБУ Володимира САЦЮКА.

27 лютого генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не виключив, що буде закрито справу проти колишнього голови Сумської облдержадміністрації Володимир ЩЕРБАНЯ, оскільки слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України не встановив складу злочину у справі, яку було порушено проти нього.